“Mimarlık Fakülteleri içinde çok iyi yerdeyiz”

KOÜ’de öğrencilerin akademik birimleri tanımalarını ve doğru tercih sağlamak amacıyla düzenlenen ve 17-21 Temmuz tarihleri kapsayan “Tanıtım Günleri” başladı.

Tanıtım Günleri kapsamında Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile ilgili bilgi veren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı, “Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak Türkiye’deki mimarlık ve tasarım fakülteleri içinde çok iyi bir yerdeyiz.” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında 10 Ağustos 2016 tarihinde YÖK tarafından KOÜ Rektörü Prof. Dr. Selahattin Hülagü’ nün önerisiyle atanan Köprübaşı, “2016 yılında kurulan fakülte; mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama ve endüstriyel tasarım bölümünden oluşuyor. Ancak sadece mimarlık ve iç mimarlık bölümleri öğrenci kabul ediyoruz. Şehir ve bölge planlama bölümü çok yakın bir gelecekte akademik kadronun oluşmasının ardından öğrenci alımına başlayacak. Endüstriyel tasarım bölümü için ise biraz daha uzak bir zaman öngörüyoruz.” dedi.

MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Bölümler hakkında bilgi veren Köprübaşı, “Mimarlık bölümü; 1 profesör, 3 doçent, 9 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 1 uzman, 3 araştırma görevlisinden oluşuyor. İç mimarlık bölümü; 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Şehir bölge planlama bölümüne bölüm başkanı olarak Yrd. Doç. Dr. Deniz Gerçek atandı. Bu bölümde ayrıca araştırma görevlisi de bulunuyor. Endüstriyel tasarım bölümü kadrosunda 1 araştırma görevlisi yer alıyor. Mimarlık fakültesinde öğretim elemanı başına 4 öğrenci düşüyor. İç mimarlık bölümünde ise öğretim elemanı başına 10 öğrenci düşüyor. Mimarlık KOÜ’ deki en yüksek puanlı bölümlerden bir tanesi. Mimarlıkta en son 457, İç mimarlık bölümü’nde ise 410 ile öğrenci aldık. Mimarlık bölümünde yüksek lisans ve doktora programlarımız açık. İç mimarlık bölümünde sadece yüksek lisans programımız açık. Bu yıl mimarlık bölümüne 100, iç mimarlık bölümüne ise 80 kadar öğrenci alınacak. Fakülte binasında; 8 büyük atölye, 3 büyük derslik, 8 küçük bireysel derslik, 200 kişilik konferans salonu bulunuyor. Mezun olduktan sonra öğrenciler akademisyen olabilir ya da özel mimarlık şirketleri, inşaat şirketleri veya devlet kurumlarında görev yapabilir.” dedi.

MİMARLIK TARİHİNİN GELİŞİMİ

Mimarlık tarihinin gelişimi hakkında bilgi veren Köprübaşı, “İnsanın dünyada olduğu süre içinde en çok ihtiyaç duyduğu en önemli şey korunmadır. Mimarlık tarihine baktığımızda cilalı ve yontma taş devrine kadar gidebiliriz. Şu anda mimarlık dediğimizde estetik gözle bakıyoruz. Korunma dönemi bitmiş olayın estetik, teknik ve güvenilirlik koşulları ortaya çıkmış. Çin’de 1 haftada 102 katlı çelik konstrüksiyon gökdelen inşa ediyoruz. Artık sadece akla harçlar, betonlar, tuğa gelmiyor. Artık olayın multidisipliner gözle bakıyoruz. Yani akıllı evler, yeşil evler, yeşil çevre gibi projeler var. Buradaki lisans eğitimini aldıktan sonra; jeoloji mühendisleri, inşaat mühendisi, mimar, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, endüstriyel tasarım ve endüstri mühendisleri, biyokimya mühendisleri gibi disiplinlerle ortak çalışmalar yapılıyor. Bir insanın bunun hepsini birden edinmesi mümkün değil Bunları ortak bir düzlemde buluşturmak gerekir. Mükemmeliyeti yakalamak budur. Buradan mezun olduktan sonra öğrenci lisans diploması ile baş başa kalmamalı. Mimarlık bölümü interdisipliner çalışmanın ortasında. Bunların hepsinin formasyonunu edinmesi mümkün değil. Yüksek lisans ve mevsimlik eğitim programlarına mutlaka katılmalı. Sertifika programları ile kendini geliştirmeli. Uygulamada gördüğü eksiklikler konusunda sertifika edinmeli.” dedi.

NEDEN KOÜ MİMARLIK VE TASARIM?

Şehrin planlanması sürecinde de fakülteye önemli görevler düştüğünü söyleyen Köprübaşı, “Kocaeli 1999 Marmara Depremi’nde büyük bir sınav vermiştir. Binaları yapan mühendisler, mimarlar çok önemli sınavlar verdi. Zemin kötü diyorlar. Japonlar suya bina yapıyor. Çok acı bir durumla karşılaştık. Devlet binaları sıkıntılı oldu. Şahıs binaları konusunda toplumu bilinçlendirmek lazım. Bütün bilirkişiliklerde kesik kolonlarla karşılaştık. Ağır, orta, hafif hasarlarda manipülasyon oldu. Makyajlanan çok bina var. İşte tüm bu düzensizliklere göz yummamak, dur demek için KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi var. Türkiye’deki mimarlık ve tasarım fakülteleri içinde çok iyi bir yerdeyiz. Bölümümüzün şehrin içinde olması nedeniyle büyük bir artımız var. İzmit Nikomedya gibi tarihi bölgenin tam merkezinde kurulan bir yerde. Eski ismi de Nikomedya’dır. Tarihi doku henüz bozulmamış. Öğrencilerimiz buralarda alan çalışması yapabiliyorlar. Sivil toplum kuruluşları ile de bağımızı korumaya çalışıyoruz. Şehir bölge planlama bölümünü kurmak istememizin nedeni de budur. Şehri birlikte planlayalım” dedi.

PROF. DR. NEZİHİ KÖPRÜBAŞI KİMDİR?

1961 Kahramanmaraş Elbistan doğumlu. Lise öğrenimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunu. 10 Ağustos 2016 tarihinden bu yana Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor. Köprübaşı; 2010 yılında Doçent, 2015 Aralık ayında Profesör unvanını aldı.