Minibüsçüler: "Ciddi kararlar alacağız”

Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk yaptığı basın açıklamasında şoför esnafının sıkıntılarını anlattı. Öztürk, “Yakında esnaf olarak çok ciddi kararlar alacağız. Belediye yetkilileri kusura bakmasın” diye konuştu.

S.S 5 No'lu Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk bugün makamında basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında kooperatif üyeleri de hazır bulundu. Öztürk’ün gündeminde şoför esnafının sorunları vardı. Oldukça sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade eden Öztürk bir an önce sorunların çözüme kavuşması gerektiğini belirtti.

YÜZDE 10 KAYBIMIZ VAR

Sözlerine tramvay çalışmalarından bahsederek başlayan Öztürk, esnafın mağduriyetini dile getirdi “Raylı sistemden sıkıntı var. Ekonomi bitik durumda. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştük. Bir arpa boyu yol gidemedik. Bu şehirde Kocaeli’de sadece 5 No'lu kooperatif, değil bütün ilçe kooperatifi para veren müşteriyi taşıyamıyor. Vatandaşın kartı olmadığı zaman arabaya almayacağız. Yüzde 10 kaybımız var. Bugün şehrimizde bizden başka dolmuş yapan arkadaşlar da var. Dolmuş taksiyi dizayn etmiyorsunuz. Gece saat 02:00’ye kadar servisimiz var. 05.15’te sıraya giriyoruz. Boşta olsa gitmek zorundayız” diye konuştu.

SURİYELİLERİ Mİ ŞOFÖR YAPIYIM?

Büyükşehir belediyesinin yeni aldığı otobüslere değinen Öztürk, “Büyükşehir belediyesinin 200’e yakın otobüsü vardı. 250 tane daha aldı. Bugün benim esnafımın kazancı günlük 380 TL. Sadece araba yakıtı 250 TL. Esnafa kalan para ise 30 TL. Bu araba araç sigortası mı yapacak, vergi mi verecek, evine mi ekmek götürecek. Büyükşehir bu duruma 15 gün içinde çözüm bulmazsa biz 2012’de ki havuz sistemi yapacağız. Esnafıma asgari ücret parası kalmıyor. Babadan oğula geçen meslek yapıyoruz. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç bu kadar zor durumda kalmadık. Bu şehirde trafik kötü araçlarım yolda yürüyemiyor. 1 saatte ki güzergaha 3 saatte gidiliyor. Ben çalıştıracak şoför bulamıyorum. Belediye hepsini aldı. Benimde şoför çalıştırmaya ihtiyacım var. Şoför olarak Suriyelileri mi çağırıyım?” dedi.

"BEN İNİM İNİM İNLİYORUM"

Başkan Karaosmanoğlu’ndan destek isteyen Öztürk, “Esnaf bugün mazot alıp çalıştıracak durumda değil. Hafta içi üyemi toplayıp karar alacağım altına da imzamı atacağım. Sen devletsin 300 tane daha otobüs alabilirisin ama esnafını düşünmek zorundasın. Esnaf dükkan kapatmaya başladı. 15 tatil de benim günlük hasılatım 324 TL bunun sadece yakıtı 250 TL. Büyükşehir Belediye Başkanına rica ediyorum. Bir an önce esnafın yanında yer alsın” dedi. Ödenmeye ücretsiz kent kart taşıma paralarında değinen Öztürk, “Vergimi geç yatırınca devlet gecikme payı alıyor. 4 aydır ücretsiz kent kart paramı alamıyorum. Cuma günü Ankara’yı aradım. Bir bakanlık diğerine, diğeri de başkasına devrediyor. Kimse sorumluluk almıyor. Para hazır ama sorumluluk almıyorlar. Ben inim inim inlerken iki bakanlık kendi arasında anlaşamıyor” açıklamasında bulundu.

125 ARABAYA EL KONULACAK

Şehirde toplam 2 bin 400 toplu taşıma aracı olduğunu açıklayan Öztürk, “Esnaf işinin bırakma noktasına geliyor. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Bizden kaynaklanıyorsa biz bu koltuğu başkasına veririz. Bir arabanın değeri 260 bin TL. Kredi ile alının arabayı esnaf nasıl ödeyecek? Bugün bankaya borcu olan 125 esnafımızın arabasına el konulacak. Belediye arabasına hiçbir şey yaptıkları yok. 200 otobüs varken 250 otobüs niye aldınız? İhtiyaç mı vardı? Belediyenin bütün araçları Umuttepe’de” ifadelerini kullandı.

CİDDİ KARARLAR ALACAĞIZ

Öztürk şunları söyledi: “65 yaş ücretsiz taşınacak kanunu çıkmadan önce biz 360 kişiyi bedava taşıyorduk. İhtiyacı olan belliydi. Şimdi ihtiyacı olmayanda ücretsiz biniyor. Yakında esnaf olarak çok ciddi kararlar alacağız. Belediye yetkilileri kusura bakmasın. Ayrıca biz raylı sisteme itiraz etmiyoruz. İhtiyaç varsa yapılsın. İzmit’te yüzde 20 toplu taşıma fazlalığı var. Buna rağmen 250 otobüs almakla olmuyor. Bunun zararı bana geliyor. Biz herkese saygı duyuyoruz. Birileri de artık bize saygı duysun. Okullar tatil olduğunda araçları kapıma çekeceksem bunun artık anlamı kalmıyor”

Çiğdem ARMAĞAN

