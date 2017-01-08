Minibüsçülerin sıkıntısı bitmiyor:“Sorun çok, çözüm yok”

Toplu taşıma araçlarıyla ilgili vatandaşların sıkıntı ve tepkileri sık sık gündeme gelirken, çoğunda bu tepkilerin hedefi olan S.S. Şehiriçi 5 Nolu Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi’nin üyeleri de kendi açılarından sıkıntılarının çözülemediği görüşünde.

SS 5 Nolu Şehiriçi Minibüs Kooperatifi üyesi İbrahim Gündoğdu, bir grup minibüsçü üye adına açıklama yaparak, kent yöneticilerinin sürekli toplantılar düzenleyerek trafik sorunlarını masaya yatırdıklarını ancak bir türlü çözümleyemedikleri belirtti. Gündoğdu, sorunların giderek büyüdüğünü aktardı, “Biz mağduruz, sorunlarımız dağ gibi büyüyor, toplantı masalarında sorunlarımız çözümlenmiyor” açıklamasında bulundu.

Mevcut sorunların üstüne, tramvay çalışması nedeniyle sürekli güzergâh değişiminin eklenmesinin, benzin ve mazota zam gelmesinin tuz-biber ektiğini aktaran İbrahim Gündoğdu, kendilerine verilen sözlerin de tutulmasını istiyor.

KAZANÇ KAYBINA UĞRADIK

İbrahim Gündoğdu, yaptığı açıklamada şu görüşleri gündeme getirdi:

“Kocaeli’deki tüm halk otobüsleri son birkaç yıldır önemli sorunlar yaşamakta. Bu sorunlarla mücadelede ise maalesef sektör yalnız bırakılmış. Büyüklerimiz olarak inandığımız makamlardan esnafımız adına önemli sözler almıştık. Bu sözlere binaen mücadelemizde yalnız olmadığımıza inanmaktaydık. Özellikle konuyla ilgili başkanlarımız çeşitli girişimler ile hem hükümete hem de yerel yönetime ihtiyaçları iletmişti. Birlik içerisinde bu süreci beraber yüklenen tüm yönetici arkadaşlarım büyük özveriler ile mücadele etti. Özellikle 65 yaş ve üzeri yolcu taşımacılığına getirilen ücretsiz hakkı ile halk otobüs esnafı büyük bir kazanç kaybına uğradı. Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde aylık 750 TL gelir desteği aldık. Zoraki de olsa almaya çalışıyoruz. Alınan bu destek zararımızı karşılamasa da diğer sözlerin yerine getirileceği inancı ile uygun karşıladık. O dönemden bu yana geçen sürede ise halk otobüsleri esnafının maalesef beklentileri halen karşılığını bulmamış durumda.

ÇÖZÜM DEĞİL, DÜĞÜM

Sorunlar çözüm değil, düğüm oldu. Giderlerin arttığı ve gelirlerin düştüğü ortamda doğal olarak insanlar gider kalemlerini kısacaktır. Bu durum daha eski arabalar ve lastikler, bakımsız araçlar, niteliksiz şoförler gibi durumlara sebebiyet verecektir. Bizim bir diğer davamız ise evimize götürmekle yükümlü olduğumuz ekmeğimizdir. Bu davamızda da ilgili kurumlardan hakkımız olan destekleri ve verilen sözlerin tutulmasını istemek kadar daha doğal bir hak olamaz”