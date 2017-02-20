Minibüsçünün isyanı

S.S 5 Nolu Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk, bugün kooperatif binasında mevcut sorunlarla ilgili açıklama yaptı, bu sorunların çözüme kavuşturulmaması halinde “Kent Kart’tan çıkış da dahil” olmak üzere yakında esnaf olarak çok ciddi kararlar alacaklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET BİLE KALMIYOR

Kooperatif Başkanı Hasan Öztürk, “Büyükşehir belediyesinin 200’e yakın otobüsü vardı. 250 tane daha aldı. Bugün benim esnafımın kazancı günlük 380 TL. Sadece araba yakıtı 250 TL. Esnafa kalan para ise 30 TL. Bu araba araç sigortası mı yapacak, vergi mi verecek, evine mi ekmek götürecek. Büyükşehir bu duruma 15 gün içinde çözüm bulmazsa biz 2012’deki havuz sistemi yapacağız. Esnafıma asgari ücret parası kalmıyor. Babadan oğula geçen meslek yapıyoruz. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç bu kadar zor durumda kalmadık. Bu şehirde trafik kötü, araçlarım yolda yürüyemiyor. Bir saatteki güzergaha 3 saatte gidiliyor. Ben çalıştıracak şoför bulamıyorum. Belediye hepsini aldı. Benimde şoför çalıştırmaya ihtiyacım var. Şoför olarak Suriyelileri mi çağırıyım?” dedi.

"BEN İNİM İNİM İNLİYORUM"

Başkan Karaosmanoğlu’ndan destek isteyen Öztürk, “Esnaf bugün mazot alıp çalıştıracak durumda değil. Hafta içi üyemi toplayıp karar alacağım, altına da imzamı atacağım. Sen devletsin. 300 tane daha otobüs alabilirisin ama esnafını düşünmek zorundasın. Esnaf dükkan kapatmaya başladı. 15 tatilde benim günlük hasılatım 324 TL. Bunun sadece yakıtı 250 TL. Büyükşehir Belediye Başkanına rica ediyorum. Bir an önce esnafın yanında yer alsın” dedi.

Dört aydır ücretsiz Kent kart parasının ödenmediğini belirten Öztürk, “Cuma günü Ankara’yı aradım. Bir bakanlık diğerine, diğeri de başkasına devrediyor. Kimse sorumluluk almıyor. Para hazır ama sorumluluk almıyorlar. Ben inim inim inlerken, iki bakanlık kendi arasında anlaşamıyor” açıklamasında bulundu.

125 ARABAYA EL KONULACAK

2400 aracın bulunduğunu, bir aracın değerinin 260 bin TL olduğunu aktaran Hasan Öztürk,

“Kredi ile alınan arabayı esnaf nasıl ödeyecek? Bugün bankaya borcu olan 125 esnafımızın arabasına el konulacak. Belediye arabasına hiçbir şey yaptıkları yok. 200 otobüs varken 250 otobüs niye aldınız? İhtiyaç mı vardı? Belediyenin bütün araçları Umuttepe’de” ifadelerini kullandı.

CİDDİ KARARLAR ALACAĞIZ

Hasan Öztürk, artık bıçağın kemiğe dayandığını anlattı, şöyle devam etti:

“- 65 yaş ücretsiz taşınacak kanunu çıkmadan önce biz 360 kişiyi bedava taşıyorduk. İhtiyacı olan belliydi. Şimdi ihtiyacı olmayan da ücretsiz biniyor. Yakında esnaf olarak çok ciddi kararlar alacağız. Belediye yetkilileri kusura bakmasın. Ayrıca biz raylı sisteme itiraz etmiyoruz. İhtiyaç varsa yapılsın. İzmit’te yüzde 20 toplu taşıma fazlalığı var. Buna rağmen 250 otobüs almakla olmuyor. Bunun zararı bana geliyor. Biz herkese saygı duyuyoruz. Birileri de artık bize saygı duysun. Okullar tatil olduğunda araçları kapıma çekeceksem bunun artık anlamı kalmıyor.”

Çiğdem ARMAĞAN

