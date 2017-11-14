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Minik Asya hoşgeldin

Minik Asya hoşgeldin

Korucan OSGP’de satış müdürü olan Bahadır Tutar (34) ile ev hanımı Kevser Tutar’ın (25) biricik kızları dünyaya geldi.

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ilk kez anne ve baba olan çift duygu dolu anlar yaşadı.

12:15’TE DOĞDU

Kevser Hanım, Akademi Hastanesi’nde gerçekleşen başarılı doğumla saat 12.15’te kız bebek dünyaya getirdi. Tutar çifti bebeklerine Asya ismini verdi. Ayrıca doğumu gerçekleştiren Pp. Dr. Yaşar Çeğil’e teşekkür etti.

Çiğdem ARMAĞAN

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