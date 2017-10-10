Minik ayaklar doğada gezindi

Sonbaharın güzel günlerini fırsat bilen Minik Ayaklar Anaokulu ve Kreş yöneticileri Çenedağ Kent ormanında beden eğitim öğretmeni Tolga Taneli eşliğinde bir etkinlik düzenledi. Taneli; "Minik Ayaklar Kreş ve Anaokulu olarak bizler sonbaharı gözlemlemek doğayı dokunarak görerek hissederek öğrenmek istedik. Çenedağ kent ormanında trekking, kamçılık, izcilik, doğal gözlem, çadır kurma, hayatta kalma becerisi gibi etkinlikler yaparak çok eğlendik" şeklinde konuştu.

Doğayla dost, hayvansever, iletişimi güçlü, özgüveni tam bireyler yetiştirmek için tüm alanlarda en kaliteli hizmet vermeyi amaç edindiklerini belirten Munuk Ayaklar Kreş ve Anaokulu, yöneticileri etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini duyurdu.