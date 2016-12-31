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Minik basketçiler çalışıyor 

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Minik basketçiler çalışıyor 
Derince Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, basketbolda yaz döneminde açtığı spor okulları çalışmalarını kış döneminde de devam ettiriyor.

Minik basketbolcular haftanın iki günü çalışmalarını Derince Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor.

HAFTANIN İKİ GÜN ANTRENMAN VAR
Derince Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, yılın 12 ayında spor okullarında çalışmaları sürdürüyor. Kış döneminde haftanın iki gün salı ve perşembe günleri saat 10.00 ile 12.00 arasında çalışmalar Derince Spor Salonu’nda yapılıyor. İlimizin genç antrenörlerinden Özden Tan’ın çalıştırdığı minik basketbolcular, gelecekte müsabaka gruplarında yer almak için çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

KIZ VE ERKEKLERDE 40’A YAKIN SPORCU VAR
Derince Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nün alt yapısında kız ve erkeklerde olmak üzere 40’a yakın minik sporcu eğitim görüyor. Teknik Sorumlu Özden Tan, kendilerine bu imkanı veren Derince İlçe Spor Müdürü Fatih Ağırtaş’a de teşekkür ederek, “Bünyemizde 40’a yakın sporcu var. Öncelikli olarak basketbol sporunu miniklere sevdirmek istiyoruz. Bu grubun içinde ki yetenekli sporcularımızı da müsabaka gruplarına alıyoruz” dedi.
 

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