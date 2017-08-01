Minik boksörler Artvin’den 7 madalya ile döndü

Artvin’de yapılan 15 Temmuz Şehitleri Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na katılan mavi beyazlılar yedi Türkiye derecesi kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Artvin’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 70 ilden 373 sporcu katılırken, minik boksörler şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu minik boksörler yedi Türkiye derecesi kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor boks takımı şampiyonaya 3 Antrenör ve 18 sporcuyla katıldı. Yoğun katılımın olduğu 15 Temmuz Şehitleri Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mavi beyazlı boksörlerden 59 kiloda Alperen Mollasüleyman ve 65 kiloda Muhammet Beyazıt Atılır altın madalya kazandı. 43 kiloda Talha Aktürkoğlu ve 44,5 kiloda Emirhan Ellibeş gümüş madalya, 31 kiloda Melih Aksu, 41,5 kiloda Efe Tunahan Tokdemir ve 35,5 kiloda Fırat Yaprak bronz madalya kazanan isimler oldu. Müsabakaların ardından protokol yetkilileri dereceye giren boksörlere madalyalarını verdi.