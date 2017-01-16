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Minik gazeteciler, Başkan Üzülmez'le röportaj yaptı

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Minik gazeteciler, Başkan Üzülmez'le röportaj yaptı
Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri Basın ve Gazetecilik Kulübü öğrencileri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile röportaj yaptı. 

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, 2 muhabir, 1 kameraman ve 1 fotoğrafçı ile Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e çeşitli sorular sordu. Minik gazetecileri sorularını yanıtlayan Başkan Üzülmez ise ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti. 

Minik gazetecilerin ‘Kartepe’nin çocukları olarak bizden neler bekliyorsunuz?' sorusuna cevap veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “En başta sizin gibi çocuklarla gurur duyuyorum. Okullarımız, bilgi evlerimiz, tiyatrolar, sosyal faaliyetler, kurslar, geziler, eğlenceler, eğitimler tüm bunlar sizin topluma faydalı bireyler olarak yetişebilmeniz için çok büyük fedakarlıklarla yapılıyor. Dolayısıyla bu emeğin karşılığını, yetişkin olduğunuzda sorumluluğunu bilen, ülkesini, vatanını, milletini, bayrağını seven, çalışan, üreten bireyler olduğunuzu görmek istiyoruz. İçinizden, Türkiye’yi dünyanın en önemli üç ülkesinden biri haline getirecek liderlerin çıkacağı bir nesil olmanızı istiyorum“ dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Üzülmez ve minik gazeteciler fotoğraf çekildi.

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