  • BIST 93.213
  • Altın 146,740
  • Dolar 3,5891
  • Euro 3,9029
  • Kocaeli 10 °C

Minik Güven hayata gözlerini yumdu

»
Minik Güven hayata gözlerini yumdu
İnşaat ustası 53 yaşındaki Abdulbahrı Bakın ile Menure Bakın çiftinin 24 haftalık bebeği minik Güven hayatını kaybetti.

Körfez Yukarı Herkede ikamet eden Abdulbahrı Bakın ve Menure Bakın'ın 3 çocuğundan biri olan 24 haftalık Güven bebeğin doğuştan rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.Minik Güven, 2 aydır özel bir hastanede tedavi görüryordu. Güven bebek için yurt dışından 4 bin 750 TL değerinde ilaç sipariş edilmişti. Güven bebek ilaç gelmeden hayata gözlerini yumdu.

Abdulbahrı Bakın, "Çocuğumuzun iyileşmesi için herkes çok caba sarf etti.Ama Allah onu bizden aldı.Ben destek olan herkese teşekür ediyorum." dedi. Talihsiz bebeğin cenazesi Yukarı Hereke Camii’nde kılınan namazın ardından Hekere Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Binali ASLAN

 

Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  •  Kocaeli Üniversitesi stantları çocuklardan ilgi gördü24 Nisan 2017 Pazartesi 10:59
  • Türkiye Beyin Olimpiyatlarının şampiyonu belli oldu24 Nisan 2017 Pazartesi 10:56
  • Kartepe’de Çocuk Şenliği coşkusu24 Nisan 2017 Pazartesi 10:46
  • 23 Nisan coşkusu salona sığmadı24 Nisan 2017 Pazartesi 10:43
  • Doğan, "MHP'yi arayıp teşekkür ettim"24 Nisan 2017 Pazartesi 10:11
  • Royal City'de satışlar başladı24 Nisan 2017 Pazartesi 09:55
  • Derince Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu24 Nisan 2017 Pazartesi 09:53
  • Borajet uçuşlarını durdurdu!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:45
  • Dikkat! Elektrik kesintisi var24 Nisan 2017 Pazartesi 09:30
  • Sekapark’ta yenilikler24 Nisan 2017 Pazartesi 09:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti