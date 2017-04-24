Minik Güven hayata gözlerini yumdu

İnşaat ustası 53 yaşındaki Abdulbahrı Bakın ile Menure Bakın çiftinin 24 haftalık bebeği minik Güven hayatını kaybetti.

Körfez Yukarı Herkede ikamet eden Abdulbahrı Bakın ve Menure Bakın'ın 3 çocuğundan biri olan 24 haftalık Güven bebeğin doğuştan rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.Minik Güven, 2 aydır özel bir hastanede tedavi görüryordu. Güven bebek için yurt dışından 4 bin 750 TL değerinde ilaç sipariş edilmişti. Güven bebek ilaç gelmeden hayata gözlerini yumdu.

Abdulbahrı Bakın, "Çocuğumuzun iyileşmesi için herkes çok caba sarf etti.Ama Allah onu bizden aldı.Ben destek olan herkese teşekür ediyorum." dedi. Talihsiz bebeğin cenazesi Yukarı Hereke Camii’nde kılınan namazın ardından Hekere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Binali ASLAN