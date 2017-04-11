Minik kızlar voleybolda şampiyon Yuvam İzmitspor oldu

Yaklaşık iki aydır devam eden Minik Kızlar Voleybol Ligi’nde heyecan dindi.

28 takımın mücadele ettiği mücadelede iki ezeli rakip Yuvam İzmit ile Yenikentspor finalde kozlarını paylaştı. Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki çekişmeli maçı 2-1 kazanan Yuvam İzmit şampiyon oldu. Körfez G.B, Yenikentspor D’yi 2-0 yenerek üçüncü oldu. Maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Şube Müdürü Engin Yaşar ile Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan’ın da katıldığı törende derece alanlara kupaları verildi. Bu yıl minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonası’na iki takımla katılacağız. Şampiyon Yuvam İzmit direkt olarak yarı finallerde mücadele verecek, ikinci Yenikentspor ise ilimizde yapılacak grupta boy gösterecek.