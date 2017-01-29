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Minik ressamdan sokak hayvanları yararına sergi

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Minik ressamdan sokak hayvanları yararına sergi
Minik Ayşe Begüm Cebe’nin yaptığı resim çalışmalarından oluşan sergi İzmit Sanat Sokağı’nda açıldı. 9 yaşındaki minik Begüm’ün ilk kişisel sergisi büyük beğeni topladı.

Gülfem-Selçuk Cebe çiftinin kızları Ayşe Begüm Cebe, gelirini sokak hayvanları için kullanma amacıyla ilk kişisel resim sergisini İzmit Sanat Sokağı'nda açmanın mutluluğunu yaşadı. Açılışa Begüm’ün annesi, babası, ananesi Asuman Erdinç, dedesi Ayhan Erdinç, babaannesi Nilgün Cebe, dedesi Osman Nuri Cebe ve sevenleri katıldı. 2,5 yaşından beri resim yapan yaklaşık Begüm genellikle hayvan figürü çiziyor ve çizimlerine hayal gücünü yansıtıyor. Sergide Begüm’ün 14 eseri bulunuyor. Minik Begüm, sergiden elde edilecek olan geliri sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi için kullanacağını söyledi.

Ayşegül KALAYCI

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