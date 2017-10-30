Minik satranççılarımız umut verdi
Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu satranççılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvasında iki derece kazandı.
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Adapazarı Rotary Kulübü tarafından 20-22 Ekim tarihleri arasında Best Western Premier Sakarya Hotel’de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Ödüllü Satranç Turnuvasında 6 ilden 62 sporcu yarıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Turnuvaya 12 sporcu ve 2 antrenör ile katıldı. Kulübün altyapısından yetişen minik satranççılar, üç gün süren zorlu mücadelelerin ardından D Kategorisi Kızlarda Ceylin Kaldırımcı ile 2., D Kategorisi Genelde Yusuf Eren Melek ile de 3. olarak büyük sevinç yaşadı. Müsabakaların ardından dereceye giren isimlere protokol yetkilileri tarafından kupa ve madalyaları verildi
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Etiketler : Kağıtspor, Satranç Turnuvası
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