Minik ve Yıldızlar voleybolda heyecan diniyor

Derince Spor Salonu’nda yıldız kızlardaki ilk yarı final maçı Mevlana ile Şükrü Aracı arasında oynandı. Rakibini 2-1 yenen Şükrü Aracı finale kaldı. Şampiyonluğun güçlü adayı İshakçılar ise Turgut Reis’e 2-0 üstünlük sağlayıp final hakkı elde etti.
Miniklerde Hikmet Uluğbay ile İshakçılar arasındaki yarı final 2-0 sona erdi. Hikmet Uluğbay finalist oldu. Diğer maçta ise Cumhuriyet, favori gösterilen Çenesuyu’ya 2-0 üstünlük sağlayıp finale kaldı. Yarın oynanacak üçüncülük ve final maçlarıyla heyecan dinecek. Saat 10.00’da yıldızlarda üçüncülük, saat 11.00’de ise yıldızlar finali oynayacak. Saat 12.30’da miniklerin üçüncülük maçıyla devam edecek heyecan 13.30’daki minikler finaliyle noktalanacak. Hemen ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlere kupaları verilecek.
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