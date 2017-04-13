Minik ve Yıldızlar voleybolda heyecan diniyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Derince ilçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği İlkokul ve ortaokullar arası yıldız kızlar voleybol turnuvasında önceki gün yarı final heyecanı yaşandı.

Derince Spor Salonu’nda yıldız kızlardaki ilk yarı final maçı Mevlana ile Şükrü Aracı arasında oynandı. Rakibini 2-1 yenen Şükrü Aracı finale kaldı. Şampiyonluğun güçlü adayı İshakçılar ise Turgut Reis’e 2-0 üstünlük sağlayıp final hakkı elde etti.

Miniklerde Hikmet Uluğbay ile İshakçılar arasındaki yarı final 2-0 sona erdi. Hikmet Uluğbay finalist oldu. Diğer maçta ise Cumhuriyet, favori gösterilen Çenesuyu’ya 2-0 üstünlük sağlayıp finale kaldı. Yarın oynanacak üçüncülük ve final maçlarıyla heyecan dinecek. Saat 10.00’da yıldızlarda üçüncülük, saat 11.00’de ise yıldızlar finali oynayacak. Saat 12.30’da miniklerin üçüncülük maçıyla devam edecek heyecan 13.30’daki minikler finaliyle noktalanacak. Hemen ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlere kupaları verilecek.