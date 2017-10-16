Minik yüzücülerin analizleri çıkarıldı 

Körfez Belediyesi'nin yüzme havuzunda çocuklara verilen eğitimler kış sezonunda da devam ediyor. Çocuklara yüzme eğitiminin yanında sağlık konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, vücut analizleri de çıkartılıyor. Yapılan analizler çocuklara verilirken, veliler de uygulama dolayısıyla Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti. Körfez Belediyesi Yüzme Havuzu Müdürü Ali Osman Baş, çocuklara sadece eğitim vermediklerini, onların sağlıklarına da önem verdiklerini belirterek, kurumlar ile bu tür iş birliklerine devam edeceklerini belirtti.