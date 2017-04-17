Minikler Avni Kalkavan’da buluştu

Gelecek hafta başlayacak olan U-11 Ligi’ne hazırlanan takımlar, hazırlık maçları yapıyor.

İzmit Yıldızspor ile Derince Belediye Demirspor takımları da dün Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaştı. İki takımda kadrolarında bulunan tüm oyunculara şans verdiği karşılaşma oldukça ve keyifli geçti.

İZMİT YILDIZ İLE DEMİRSPORLU MİNİKLER HAZIRLIK MAÇI YAPTI

2005 ve 2006 doğumlu oyuncuların yer alacağı, ilimde en küçük yaş grubu olan U-11 ligi müsabakaları gelecek hafta başlayacak. İzmit Yıldızspor Teknik Sorumlusu İlhan Karabulut ile Derince Belediye Demirspor altyapı sorumlusu Burhan Ergin, bu yaş grubunda ilk kez resmi müsabaka oynayacak olan sporcuların çok büyük heyecanla maçları beklediklerini ifade ettiler.