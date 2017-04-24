Minikler ile festivale renk kattılar

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde çocuklar gönüllerince eğlenerek festivalin tadını çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivaline akın eden çocuklar festival boyunca gönüllerince eğlenerek günün tadını çıkardı. Gün boyunca stantları gezerek eğlenen çocuklar performans gösterilerini izleyerek doyasıya eğlendi. Kimisi şarkı söylerken kimisi de İstiklal Marşını ezbere okuyarak izleyenleri duygulandırdı. 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Elif Tuana Atuğ İstiklal Marşının 10 kıtasını da ezbere okuyarak ziyaretçilerden tam not aldı. Sergilediği performansla herkesin beğenisini toplayan Atuğ hareketleri ve mimikleri ile profesyonelleri aratmadı.

İKİZLER DİNLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Performans sahnesinde bireysel gösterisini sergileyen bir diğer isim ise 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Tuğçe Şen oldu. Şen andımızı okuyarak kendisini izleyen seyircilerden uzun süre alkış aldı. Şarkıları ile festivale renk katan 3 yaşındaki ikizler Zeynep ve Zehra Cengiz ise sesleri ile dinleyenleri büyüledi. Rengârenk giyimleri ve yüz boyaları ile festivale renk katan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutlayarak unutulmaz bir an yaşadı.