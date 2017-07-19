Minikler Karamürsel’de buluştu

Yaz döneminde futbol okullarında eğitim gören minik futbolcular tecrübe kazanması amacı ile hazırlık maçları yapıyor.

Son olarak Karamürsel İY ile Gölcükspor Futbol Okulu’nda eğitim gören minikler, Karamürsel’de karşılaştı. Karamürsel Belediyesi’nin yeni açtığı çim halı tesislerinde yapılan hazırlık maçında iki takımın minikleri de oynadıkları futbolla beğeni kazandı. Karamürsel İY altyapı teknik sorumlusu Cihan Yardım, Gölcükspor teknik ekibi ve minik futbolcularını ağırlamaktan çok büyük gurur duyduklarını söyledi. Gölcükspor altyapı teknik ekibi de, davetlerinden dolayı Karamürsel İY Kulübü’ne teşekkür ettiler.