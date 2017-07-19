  • BIST 107.218
  • Altın 140,322
  • Dolar 3,5207
  • Euro 4,0533
  • Kocaeli 26 °C

Minikler Karamürsel’de buluştu

»
Minikler Karamürsel’de buluştu
Yaz döneminde futbol okullarında eğitim gören minik futbolcular tecrübe kazanması amacı ile hazırlık maçları yapıyor.

Son olarak Karamürsel İY ile Gölcükspor Futbol Okulu’nda eğitim gören minikler, Karamürsel’de karşılaştı. Karamürsel Belediyesi’nin yeni açtığı çim halı tesislerinde yapılan hazırlık maçında iki takımın minikleri de oynadıkları futbolla beğeni kazandı. Karamürsel İY altyapı teknik sorumlusu Cihan Yardım, Gölcükspor teknik ekibi ve minik futbolcularını ağırlamaktan çok büyük gurur duyduklarını söyledi. Gölcükspor altyapı teknik ekibi de, davetlerinden dolayı Karamürsel İY Kulübü’ne teşekkür ettiler.

 

Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Basket Kulübü yaz döneminde de çalışıyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:49
  • ASKF’den iki ziyaret19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:47
  • Volkan Yılmaz transferin gözdesi19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:45
  • Kağıtsporlu üç karateci İşitme Engelliler Olimpiyatlarda19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:44
  • Durukan Gençlik ve Spor başarıya doymuyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:42
  • Betül Töz’lü Mililer Avrupa üçüncüsü oldu19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:39
  • Berke Bıyık ile 3 yıllık sözleşme19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:37
  • Kocaeli Birlik ile Gölcükspor hazırlık maçında karşı karşıya19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:35
  • Kocaelispor’da durmak yok19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:30
  • Sümeyra Kıvanç, Milli takım kampına çağırıldı19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:28
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti