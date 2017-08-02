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Minikler, Körfez’de start aldı

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Minikler, Körfez’de start aldı
Geçtiğimiz günlerde Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Derneği’nin düzenlediği, ilimiz teknik adamlarından Faruk Baştürk adına yapılan Minikler Futbol Turnuvası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı.

Bu turnuvanın hemen ardından bu kez Körfez Belediyesi bu yaş grubu için turnuva düzenledi. Turnuvanın ilk maçları da önceki gün oynandı, bu akşamda müsabakalar 18.00’de başlıyor.

MAÇLAR DOĞAL ÇİMDE
Körfez Belediyesi tarafından organize edilen, 2006-2007 doğumlu sporcuların yer aldığı turnuvada müsabakalar Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nın yanında bulunan doğal çim zeminde oynanıyor. 20 takımın katıldığı turnuvada her gün maç var. Turnuvanın ilk maçlarında da çok büyük çekişme vardı. Faruk Baştürk Turnuvası’nda final oynayan Derince Birlikspor, Yeni Kocaelispor ile karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maç 0-0 sona erdi.

KÖRFEZ GB, 41 FK VE G.KARADENİZ GALİP
20 takımın katıldığı turnuvada önceki akşam üç maç daha vardı.  Faruk Baştürk Turnuvası’nda yarı finale kalan 41 FK, Körfez Belediyesi Turnuvasına da çok iyi başladı, Çayırtepe Gençlikspor’u 1-0 yendi. Körfez GB de, turnuvada ilk maçında Kocaeli Trabzonspor Futbol Okulunu 2-1 yendi. İlk günün en gollü maçı da Gölcük Karadenizspor ile Hereke Yıldızspor arasında geçti. Karadenizspor, rakibine 4-2 üstünlük sağladı.
 

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