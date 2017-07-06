Minikler, son maçını da kazandı

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdürlüğü tarafından birlikte düzenledikleri U-12 yaş grubu Nevşehir Kapadokya Futbol Şenliği’ne katılan Kocaeli Karması, dün son maçını oynadı, İzmit’te döndü.

Minikler, son maçında Nevşehir kılıçarslanspor’u 3-2 mağlup etti.

4 MAÇIN ÜÇÜNDEN GALİP AYRILDI

U-12 yaş grubu oyuncuların katıldığı Nevşehir Kapadokya Futbol Şenliği’ne çok kısa sürede hazırlanan, takımı oluşturan Kocaeli Karması, turnuvada 4 maç oynadı. İlk gün Aksarayspor’a 1-0 mağlup olan minikleri, daha sonra oynadığı maçta İzmir Tirespor’u 11-0 yendi. Üçüncü maçında Nevşehir Belediyespor’u 3-0 ile geçti. Son gün Nevşehir Kılıçaslanspor’u Yusuf (2) ve Yağız’ın golleri ile 3-2 yenen Kocaeli Karması, dün Nevşehir’den ayrıldı.

GÜRDAL, “SONUÇ ÖNEMLİ DEĞİLDİ”

Kocaeli ASKF Karmasının Teknik Sorumlusu Ali Gürdal, minik futbolcular için çok güzel ve eğlenceli bir turnuva olduğunu belirterek, “Çok kısa sürede takımı oluşturduk, Nevşehir’e gittik. Buradaki maçlardaki oyuncularımızın performansı çok başarılıydı. Bizim için skorlarda çok önemli değildi. Minik oyuncularımız için eğlenceli bir tatil oldu, hem de kendilerini geliştirme adına faydalı bir turnuvaydı” dedi.