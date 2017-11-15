Minikler şov

Küçük yaş gruplarında altyapılarına çok büyük önem veren iki kulübümüz Hisareynspor ve Gölcükspor takımları da öncesi gün hazırlık maçında karşılaştı. İki takımın minik futbolcuları yaptıkları güzel hareketlerle tüm yeteneklerini göstermeye çalıştılar. Hisareynspor Teknik Sorumlusu Öner Akdoğan ile Gölcükspor Teknik Sorumlusu Birkan Agun da minik futbolcuların ortaya koyduğu futboldan çok memnun kaldılar.