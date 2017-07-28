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Miniklerde coşkulu kapanış

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Miniklerde coşkulu kapanış
Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Derneği’nin bu yıl ilk kez organize ettiği Faruk Baştürk anısına düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası’nda heyecan noktalandı.

U-11 yaş grubunun katıldığı turnuvada önceki akşam final ve üçüncülük maçı vardı. Yağmur altında oynanan finalde Belediye Derincespor, normal süresi 3-3 biten maçta Derince Birlikspor’u penaltılarla 6-5 yendi, şampiyonluğa ulaştı.

ŞAMPİYON BELEDİYE DERİNCESPOR OLDU

Bu yıl ilk kez düzenlenen Faruk Baştürk Minikler Futbol Turnuvası’nda önceki akşam final maçı vardı. Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Belediye Derincespor ile derince Birlikspor arasında oynanan karşılaşma nefesleri kesti. Derince Birlikspor iki kez geriye düştüğü maçta, son dakikalara 3-2 önde girdi. Belediye Derincespor, son dakikada eşitliği sağladı, maç penaltılara kaldı. Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Derince Belediyespor şampiyonluk sevinci yaşadı.

ÜÇÜNCÜ YAHYA KAPTAN OLDU

Körfez Kulüpleri v e Spor Adamları Derneği’nin düzenlediği turnuvanın final maçından önce yarı finalde kaybeden 41 FK ile Yahya Kaptan üçüncülük mücadelesine çıktı. 41 FK, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Yahya Kaptanspor ikinci yarıda eşitliği sağladı, karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Üçüncü olacak takımı penaltı atışlarının belirleyeceği maçta Yahya Kaptanspor, rakibine üstünlük sağladı, 4-3 kazandı, turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

YAĞMUR ALTINDA ÖDÜL TÖRENİ

Turnuvanın final maçının ikinci yarısında başlayan şiddetli yağmur, bir süre devam etti. Final maçından sonra da yapılan ödül töreni yağmur altında gerçekleşti. Turnuvanın ödül törenine Körfez Belediye Başkanı yardımcısı İsa Taş, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Hakemler Derneği Başkanı Mecit Keskin, Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül ile çok sayıda yönetici ve teknik adam katıldı. ASKF Başkanı Murat Aydın, özel işleri nedeni ile törene katılamadı.

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