Miniklerde okullar arası jimnastik il birinciliği yapıldı

İKİ KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİ
Minikler A ve B kategorileri olmak üzere iki ayrı branşta yapılan müsabakaları çok sayıda sporcu velisi de izledi. Yaklaşık 2 saat süren ve ödül töreni yapılan şampiyonada derece yapan minik sporculara madalyaları verildi. Minikler B Kategorisinde Elif Kayra Çetin birinci olurken, minikler A Kategorisinde ise İclal Uçkun ilk sırayı aldı. Uluslararası jimnastik hakemi Aliye Öztürk masa hakemi olarak görev yaparken, yardımcılığını ise aday hakem Zülal Şapoğlu yaptı.
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