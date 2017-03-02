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Miniklerde okullar arası jimnastik il birinciliği yapıldı

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Miniklerde okullar arası jimnastik il birinciliği yapıldı
İlköğretim okullar arası minikler ritmik jimnastik il birinciliği müsabakaları sonuçlandı. Büyükşehir Kağıtspor Tesisleri Spor Salonu’nda (Vinsan) yapılan müsabakalara 10 okul katıldı.

İKİ KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİ

 Minikler A ve B kategorileri olmak üzere iki ayrı branşta yapılan müsabakaları çok sayıda sporcu velisi de izledi. Yaklaşık 2 saat süren ve ödül töreni yapılan şampiyonada derece yapan minik sporculara madalyaları verildi. Minikler B Kategorisinde Elif Kayra Çetin birinci olurken, minikler A Kategorisinde ise İclal Uçkun ilk sırayı aldı. Uluslararası jimnastik hakemi Aliye Öztürk masa hakemi olarak görev yaparken, yardımcılığını ise aday hakem Zülal Şapoğlu yaptı.

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