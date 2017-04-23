Miniklerden bayrama özel şov

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle gösteri yapan öğrencilerin performansı büyük alkış aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü bugün Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde program düzenledi. Programda Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu öğrencileri sahne alarak gösteri yaptı.

Programa Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, EDOK Komutanı Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Müftüsü Yusuf Doğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu Müdürü İsa Dede, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

BARIŞTA ETKİN ROL OYNUYOR

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yaptığı konuşmada, “23 Nisan mili ruhun, bağımsızlık düşüncesi ve milli egemenlik düşüncesinin ülkemize geliş tarihidir. Herhangi bir ayrım yapmadan bütün dünya çocuklarının bir araya getiren bu bayram dünya barışının sağlanmasında etkin rol oynamakta. İlimizde de bu anlamda Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 41 ülkede davet edilen çocuklar şehrimizi şenlendirmektedir. Kardeşliğin tohumunun atıldığı bu günden beklentimiz dünyada sevgi ve barışın tohumlarının atılmasıdır. Milli ve manevi değerlerden asla taviz verilmemelidir. Fatih’in, Kanuni’nin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün torunları olduğunuzu tüm dünyaya kanıtlamalısınız” diye konuştu.

EMANETİN YILMAYAN BEKÇİLERİYİZ

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şunları söyledi:

“Dünyada tek olan bu milli bayramımızı bütün dünya çocuklarını da katarak bir şölen bir buluşmaya dönüştürdük. Ülkenin her yerinde dünya çocukları bugün bizim misafirimiz. Çocuklarımızla kaynaşıyorlar. Bizler inanıyoruz ki sizlerin masum yüreği saf temiz kalpleri dünyamızın geleceğini aydınlatacak. Dünyada akan göz yaşlarını dindirecek. Saygı ve hoşgörüyü egemen kılacak. Biz büyük bir kültürün temsilcisiyiz. Bu büyük coşkuyu yaşarken şüphesiz dünyanın acı içinde olan ülkelerindeki çocukları unutmamalıyız. Her 23 Nisan’da bizler gelecek ve sonsuzluğa akarken büyük milletin ve büyük devletin ferdi olmayı unutmamalıyız. Bizler bu emanetin yılmayan bekçileriyiz” dedi.





GÖREVİNİ YAPAN BASINA SAYGISIZLIK

Öte yandan program sırasında basın mensuplarına gösterilen davranış tepkisi ile sonuçlandı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ne gelen basın mensuplarına yer ayrılmaması dikkat çekti. Basın mensupları salonun merdivenlerinde işlerini yapmaya çalışırken, hiçbir yetkili duruma müdahale etmedi. Gösterilerin başlaması ile birlikte salon içerisinde basın mensupları ile görevliler arasında başlayan gerilim tavan yaptı. Güvenlik görevlileri ile velilerin el ele vermesi ile basın mensuplarına tepkilerin arkası kesilmedi. Sahne önünde fotoğraf alınmasına izin verilmezken, bunu yanı sıra kenardan da fotoğraf çekilmesinde de “çekilin veli görmüyor” sözleri ortamın gerilmesine neden oldu. Basın mensupları ile görevliler arasındaki itiş kakış ortamın gerilmesine neden oldu. Basın mensuplarının işini yapmaya çalışmasına karşılık buna izin verilmemesi sonrasında basın mensupları salonu terk ettiler. Çıkış esnasında da veliler tarafından “çıkın” sözleri basına gösterilen saygının en net göstergesi oldu.

Çiğdem ARMAĞAN