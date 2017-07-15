Miniklerin dostluk maçı

Yaz döneminde futbol okullarında eğitim gören minikler, hazırlık maçları yaparak tecrübe kazanıyor.

İlimtepe GB ile hacı Hızır Şafakspor futbol okulu öğrencileri de önceki gün hazırlık maçında karşılaştı. Körfez Şengüller Çim Halı Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada miniklerin ortaya koyduğu futbol alkışlandı.

İLİMTEPE GENÇLER BİRLİĞİ İLE H.H.ŞAFAKSPOR KARŞILAŞTI

Körfez İlçesi’nde son yıllarda altyapısına en çok önem veren kulüplerin başında yer alan İlimtepe GB, geçtiğimiz günlerde bir diğer altyapıya önem veren Hacı Hızır Şafakspor’u konuk etti. Futbol okulunda eğitim gören miniklerin hazırlık maçı Körfez’de bulunan Şengüller Çim Halı Tesisleri’nde oynandı. 4 yaş kategorisinde oynanan maçlarda minik futbolcular, müthiş performanslarıyla dikkat çektiler.

HACI HIZIR ŞAFAKSPOR’U DEMİRKIRAN ÇALIŞTIRIYOR

Yeni sezonda Hacı Hızır Şafakspor altyapısında Can Demirkıran görev yapacak. Tecrübeli Teknik Adam, Turuncu-Mavili ekibin dün İlimtepe GB ile oynadığı maçta da takımın başındaydı. Can Demirkıran en son Kocaelispor ve 41 FK takımlarının altyapısında görev yaptı. İlimtepe GB yöneticisi Murat Durul, H.Hızır Şafakspor altyapısı ile oynadıkları hazırlık maçlarının çok faydalı geçtiğini, minik futbolcuların tecrübe kazandığını söyledi.