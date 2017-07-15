  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Kocaeli 27 °C

Miniklerin dostluk maçı

»
Miniklerin dostluk maçı
Yaz döneminde futbol okullarında eğitim gören minikler, hazırlık maçları yaparak tecrübe kazanıyor.

İlimtepe GB ile hacı Hızır Şafakspor futbol okulu öğrencileri de önceki gün hazırlık maçında karşılaştı. Körfez Şengüller Çim Halı Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada miniklerin ortaya koyduğu futbol alkışlandı.

İLİMTEPE GENÇLER BİRLİĞİ İLE H.H.ŞAFAKSPOR KARŞILAŞTI

Körfez İlçesi’nde son yıllarda altyapısına en çok önem veren kulüplerin başında yer alan İlimtepe GB, geçtiğimiz günlerde bir diğer altyapıya önem veren Hacı Hızır Şafakspor’u konuk etti. Futbol okulunda eğitim gören miniklerin hazırlık maçı Körfez’de bulunan Şengüller Çim Halı Tesisleri’nde oynandı. 4 yaş kategorisinde oynanan maçlarda minik futbolcular, müthiş performanslarıyla dikkat çektiler.

HACI HIZIR ŞAFAKSPOR’U DEMİRKIRAN ÇALIŞTIRIYOR

Yeni sezonda Hacı Hızır Şafakspor altyapısında Can Demirkıran görev yapacak. Tecrübeli Teknik Adam, Turuncu-Mavili ekibin dün İlimtepe GB ile oynadığı maçta da takımın başındaydı. Can Demirkıran en son Kocaelispor ve 41 FK takımlarının altyapısında görev yaptı. İlimtepe GB yöneticisi Murat Durul, H.Hızır Şafakspor altyapısı ile oynadıkları hazırlık maçlarının çok faydalı geçtiğini, minik futbolcuların tecrübe kazandığını söyledi.

Bu haber toplam 64 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miniklerin dostluk maçı15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:40
  • İlimiz hakem camiasında büyük şok15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:37
  • Birlikspor’da Reklam ve Pazarlama Müdürlüğü oluşturuldu15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:51
  • Kırkpınar’da final günü15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:49
  • Karamürselli şöhretler Şehitler için sahadaydı15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:48
  • Yeni KHK yayımlandı! Binlerce ihraç var14 Temmuz 2017 Cuma 20:57
  • Kocaeli Bayan FK kötü başladı14 Temmuz 2017 Cuma 15:31
  • ASKF’den Ellibeş, Çakır ve Akyüz’e teşekkür14 Temmuz 2017 Cuma 15:28
  • Durukan Gençlik’ten Aydın’a ziyaret14 Temmuz 2017 Cuma 15:26
  • Hafta içi sadece iki maç14 Temmuz 2017 Cuma 15:23
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti