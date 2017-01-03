Miniklerin futbol coşkusu

Kocaelispor’un eski futbolcusu Faruk Sarman’ın futbol okulu ile son yıllarda Gölcük’te altyapıda çok önemli başarılara imza atan G.Karadenizspor futbol okulları arasındaki dostluk maçında minikler, eğlenceli bir gün yaşadılar.

FARUK SARMAN FUTBOL AKADEMİSİ İLE GÖLCÜK KARADENİZ MAÇ YAPTI Faruk Sarman Futbol Akademisi ile Gölcük Karadenizspor Futbol Okulu minik sporcuları arasında Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçı oldukça keyifli geçti. 10-12 yaş grubu oyuncuların forma giydiği maçta, skor ikinci plandaydı, minik sporcuların saha içindeki dostluğu da görülmeyle değerdi. İki takımın Teknik Adamları Faruk Sarman ile Murat Cinemre, hazırlık maçının oldukça faydalı geçtiğini, bu tur maçların minik futbolcuların tecrübe kazanmasını sağladığını belirttiler.

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