Minyatür Evler Sergisi İzmit Outlet’te

Outlet Center İzmit’te Beymen mağazası yanındaki sergi alanında 03-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Minyatür Evler Sergisi’nde, çok çeşitli tasarımlarıyla dikkat çeken yaklaşık 20 adet bebek evi halka açık ve ücretsiz olarak sergilenecek.

Sergi hakkında bilgi veren Gelişim Atölyesi Genel Müdürü Özlem Seller, “Küçük yaşamlardan oluşan bu kocaman dünya, çocuklar kadar büyüklerin de çok konuşacağı, oyuncağın kişisel tarihine ilgi duyan herkesi kendine çekecek. Minyatür Evler Sergisi, boyutları 13x15 cm ile 85x110 cm arasında değişen yaklaşık 20 adet bebek evi içeriyor. Sekiz kişilik bir ekibin yaklaşık 1,5 yılda tamamladığı koleksiyon tamamıyla el yapımıdır ve her bir parça doğal ölçekteki bir mimari yapıyı modelliyor. Gelişim Atölyesi tarafından hazırlanan Minyatür Evler Sergisi’nde; Victorian Malikâne, Yeşil Ev, Tudor Stili İngiliz Ev, Georgian Apartman, Bilgi Evi, Orman Evi, Kır Evi, Yemek Evi, Alman Stili Kule Ev, Gotik Ev, Kuyumcu Dükkânı, Minyatür Mutfak, Terzi Odası, Yemek Evi, Yıldızlar Evi, Beyaz Saray, Bodrum Evi, Hollanda Stili Yel değirmeni Kafe, Kır Evi, Orman Evi, Tatil Evi gibi birbirinden ilginç minyatür ev ve bilgi panosu yer almaktadır. Outlet Center İzmit’te açık kaldığı süre içerisinde de, Minyatür Evler Sergisi hakkında sergi görevlileri, ziyaretçilere sergi hakkında bilgiler verebilecek. 16 Temmuz 2017 Pazar günü akşam saat 22.00’ye kadar açık kalacak olan Minyatür Evler Sergisi halka açık ve ücretsizdir” dedi.

Bebek Evlerinin Tarihi:

Bebek evlerinin tarihi hakkınsa da bilgi veren Seller, “Çocukları eğlendirmek için çoğunlukla yetişkinler tarafından yapılan oyuncaklar, genellikle yapıldıkları dönemin yetişkin yaşamını yansıtırlar. Bu görüş geçmişi Eski Mısır’a ve Eski Yunan’a kadar uzanan bebek evlerinin niçin inşa edildiğini bize yalın bir biçimde anlatır. Yapılan arkeolojik kazılar bize primitif bebek evlerinin antik çağlarda ortaya çıktığını gösterse de, kompleks biçimde yapılandırılan en eski bebek evinin 16. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Bebek evlerinin temsil niteliğinden uzaklaşarak birer oyuncak olarak üretilmeye başlaması 19. yüzyıla rastlar. Sanayi devrimiyle birlikte, oyuncaklar çocuk yaşamının hemen hemen evrensel bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Geleneksel yöntemlerin yerini kitlesel makine üretimine bırakmasıyla, öncelikle Almanya, bebek evlerinin seri üretimine geçmiştir. Tüm Avrupa’ya ihraç edilen seri üretim bebek evleri; bugün, belirli sınıfların yaşam biçimlerini modellemesi ya da birer koleksiyon objesi olmanın dışında, oyuncak olarak da kabul görmektedir” dedi.

Ayşegül KALAYCI