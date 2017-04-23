Miraç Kandiliniz mübarek olsun

Miraç Kandili, Peygamberimizin Mescid-i Aksa’dan Allah’ın huzuruna yükseldiği, 5 vakit namazın farz kılındığı gecedir. Bütün Kocaelililerin kandilini tebrik ediyoruz.
İKİ CAMİDE PROGRAM
Bu gece Miraç Kandili nedeniyle İzmit’teki iki camide özel program var. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında Dere Camii’ndeki kandil programına İl Müftüsü Yusuf Doğan, Fevziye Camii’ndeki programa İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç katılacaklar.
RAMAZAN 27 MAYIS’TA
İslam alemi, Ramazan ayı öncesi son kandili (Berat Kandili) 10 Mayıs’ta kutlayacak. Mübarek ramazan ayı ise, 27 Mayıs’ta başlayacak.
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