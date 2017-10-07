Miras evini kültür evi yapılması için bağışladı

Kültür evinde Kuran’ı Kerim ve İslam kültür ve sanatının öğretilmesi için amaçlanıyor.

210 GÜNDE TAMAMLANACAK

210 günde tamamlanarak hizmete girecek olan Akçakoca Mahallesi Alacamescit Sokak No:79’daki 3 katlı yıkılan binanın yerine yapılacak olan Pakize Tarın Kültür Evi 562 bin 230 TL’ye mal olacak. Toplam 548 metrekare 3 katlı binanın 374 metrekarelik kapalı alanda yapılacak kültür evini Özensoy İnşaat üstleniyor. Kültür evinde kütüphane, teras, bayan mescit, abdesthane, tuvalet, lavabo bir adat Kur'an-ı Kerim sınıfı, iki adet Kur'an-ı Kerim odası, bir adet fıkıh dersliği, bir adet ney odası, bir adet görevli odası bulunacak. Ayrıca bir adet tezhip ve bir adette ebru ve hat sınıfı ile idari personel odası da yer alacak.

AŞURE DAĞITILDI

Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Büşra Serpil Namlı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatih Şenocak, Akçakoca Mahalle Muhtarı Vali Hüseyin Aksoy, okul aile birliği üyeleri, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı. Yapılan temel atma töreninden sonra mahalle sakinlerine aşure dağıtıldı.

TARIN: “HAYIRLI BİR İŞE VESİLE OLDUNUZ”

Tarın konuşmasında “Benim her zaman yanımda olan beni yöneten Karaosmanoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendisi yeri doldurulamayan başkanlardan, böyle bir hayırlı işe vesile oldu. Bu manevi duygularımla bu hayırlı işe vesile olan ailemden kalan yere böyle bir kültür evi yapmış olmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Karaosmanoğlu ise "Burada genç kızlarımız ve mahalle sakinlerimiz eğitim alacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür hayır işlerine bizde böyle bir hizmet açacak olmanın mutluluğu içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda müteahhidimiz burayı yapıp bizlere bu mahalle sakinlerinin hizmetine açar. Pakize teyzemiz inde sağlığında böyle bir bağış yapması birçok hayırsevere vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

PAKİZE TARIN KİMDİR?

90 yaşındaki Pakize Tarın Kafkas kökenli İzmit’in yerlilerinden olan 3 kardeşten birisi. Anne ve babasına Pakize Tarın baktığı için kardeşleri bu binayı Tarın’a bıraktı. Pakize Tarın birçok alan gönül elçisi olarak Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu Lisesine büyük bağışlarda bulundu ve iyileştirilmesi için katkılar sundu.

Şennur YILDIZ