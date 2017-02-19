Miras kavgası karakolda bitti

Körfez'de miras paylaşımı sırasında çıkan kavgada, 8 kardeş birbirini darp etti.

Olay, Körfez Yarımca Atalar Mahallesi Sakinler Sokak’ta meydana geldi.Yaklaşık bir ay önce N.G. isimli kişi vefat etti. 8 kardeş önceki akşam bir araya gelerek önce sohbet ettiler. Sohbet sonrasında sabah saatlerinde kardeşler arasında bu kez miras tartışması başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve kardeşler bir birlerini darp ettiler. Kavga sırasında kurusıkı tabanca da kullanıldı.

İhbarı ile sokağa gelen polis, kardeşleri alarak önce hastaneye, ardından da karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de sıkılan kurusıkı mermileri ve olay yerini görüntüledi.

Binali ASLAN