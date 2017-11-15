Miras tartışmasında silahlar konuştu!

Olay, Gebze Köşklü Çeşme 522 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Cemal B. ve Yücel B. isimli kardeşler arasında miras meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yücel B., abisi Bekir B. ile yeğeni Cemal B.'ye ateş etti. Baba Bekir B. ve oğlu Cemal B. yaralanırken Yücel B. olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından, ilk müdahaleleri yapılan Bekir B. ve Cemal B. ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bekir B. ve Cemal B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.