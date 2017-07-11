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Misafir takım kontenjanıyla ilgili önemli değişiklik

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Misafir takım kontenjanıyla ilgili önemli değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde uygulanan misafir takım kontenjanıyla ilgili talimatta önemli bir değişiklik yaptı.

Dün resmi sitede yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre kulüpler misafir takımın onayı ve İl İlçe Güvenlik Kurulu’nun kararı ile konuk takım taraftarı için en fazla yüzde 10 oranında yer ayırabilecek. Daha önceki talimatta alt sınır yüzde 5 olarak belirlenmiş ancak üst sınır konulmamıştı.

TFF’NİN İLGİLİ MADDESİ ŞÖYLE:

“Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış̧ bir tribünde stadyumun oturma kapasitesinin en az % 5’i oranında yer ayırmak zorundadır. Ev sahibi kulüpler, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı ile misafir kulüp seyircileri için en fazla % 10 oranında yer ayırabilirler”

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