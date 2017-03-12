Miting alanı dolmaya başladı! Hedef 100 bin

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Kocaeli Valiliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle olağanüstü önlemler aldı. Yaklaşık 10 ilden takviye polis ekipleri miting için görevlendirildi. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perşembe Pazarı ve D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında önlem aldı.
HEDEF 100 BİN
Cumhurbaşkanı’nın mitingine 100 bin kişinin katılımı bekleniyor.
MİTİNG ALANINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Çiğdem ARMAĞAN-Kerim YAVUZ
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
Miting alanına girişte katılımcılar tek tek aranarak içeriye alındı
Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan
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