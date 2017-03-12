Miting alanı dolmaya başladı! Yoğun kalabalık akın akın geliyor

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Kocaeli Valiliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle olağanüstü önlemler aldı. Yaklaşık 10 ilden takviye polis ekipleri miting için görevlendirildi. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perşembe Pazarı ve D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında önlem aldı.
Çiğdem ARMAĞAN-Kerim YAVUZ
MİTİNG ALANINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Miting alanına girişte katılımcılar tek tek aranarak içeriye alındı
AK PARTİ İL BAŞKANI ŞEMSETTİN CEYHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.