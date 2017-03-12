Miting alanı dolmaya başladı! Yoğun kalabalık akın akın geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 8. Açılış Bayramı için vatandaşlar miting alanına akın etmeye başladı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kocaeli Valiliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle olağanüstü önlemler aldı. Yaklaşık 10 ilden takviye polis ekipleri miting için görevlendirildi. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perşembe Pazarı ve D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında önlem aldı.

Çiğdem ARMAĞAN-Kerim YAVUZ

MİTİNG ALANINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Miting alanına girişte katılımcılar tek tek aranarak içeriye alındı

AK PARTİ İL BAŞKANI ŞEMSETTİN CEYHAN