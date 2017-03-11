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Miting alanı hazır.. Kocaeli'de bayram var

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Miting alanı hazır.. Kocaeli'de bayram var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 8’inci Açılış Bayramı yarın yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı alanı), 851 milyon TL’lik 223 eseri hizmete açacak. 

60 BİN TÜRK BAYRAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın ilimizde en iyi şekilde ağırlanması için AK Parti Kocaeli Teşkilatı, kısa zaman zarfında çok iyi çalıştı. Yarınki (pazar) mitinge halkı davet etmek için 4 gün içinde 500 bin el broşürü dağıtıldı. 12 ilçede 1500 adet mitinge davet bez afişi asıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kocaeli Valiliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle olağanüstü önlemler aldı. Yarın (Pazar) saat 12.45’te sona erecek Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perşembe Pazarı ve D-100 karayolu ile bağlantı yollarında önlem alacak. Cumhurbaşkanının mitingine 100 bin kişinin katılımı bekleniyor.

CEYHAN: “ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

MİTİNG ALANI HAZIR

İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı alanı) bugün Türk bayrkalarıyla donatıldı. Polis ekipleri alanın etrafına güvenlik şeridi koyup, yarın için hazırlık yaptı.

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