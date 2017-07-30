Miting için keyifli yolculuk

Saadet Partisi İl Başkanlığı’nın aylık çalışmaları Kadıköy Düğün Salonu’ndaki il divan toplantısında değerlendirildi.

Saadet Partisi öncülüğünde, çeşitli STK’ların da desteğiyle bugün İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi’ne ilimizden önemli katılım sağlandı. Kara ve deniz yoluyla yaklaşık 10 bin kişi İstanbul’un yolunu tuttu. Bu arada, deniz yoluyla Yenikapı’ya gitmeyi tercih edenler, güzel bir havada, keyifli bir yolculuk yaşadılar.

İZMİT’TEN 1 VAPUR, 10 OTOBÜS

Saadet Partisi teşkilatları önemli bir organizasyonla, miting için çalışma yaptılar. İzmit Perşembe Pazarı alanından saat 13.30’da otobüsler kaldırıldı. Aynı şekilde, ilçe binaları önünden de karayoluyla gitmek isteyenlere otobüsler tahsis edildi.

Bu arada, İzmit vapur iskelesinden vapurla ulaşım imkanı da sağlandı. Çok sayıda kişi, tatil gününde bu tür bir yolculuğu tercih etti. Aynı şekilde, saat 14.00’de de Gölcük, Karamürsel, Eskihisar, Darıca iskelelerinden de vapurlar kaldırıldı.

İzmit 1 Mart Vapur İskelesinden hareket öncesi açıklama yapan SP İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, “İsrail’de Mescid-i Aksa’ya saldırılar gerçekleştirildi. Neticesinde dünya Müslümanları olarak tepkiler gösterildi. Biz de bugün İstanbul Yenikapı Meydanında Kudüs mitingini gerçekleştireceğiz. Vapur ve otobüslerle İstanbul’da Kocaeli’den yaklaşık 10 bin kişilik bir katılım sağlayacağız.” dedi. Gürsoy, İzmit’ten 2500 kişilik bir destek sağlandığını aktardı, mitinge kendi özel araçlarıyla gidecek olanların da bulunduğunu anlattı, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kerim YAVUZ