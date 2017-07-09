Miyavlama sesi dikkat çekti! Tabelaya bakınca...

İzmit Halkevi mevkiinde bulunan bir petrol istasyonundaki seyhat acentesinin tabelsında, sabah saatlerinde gelen miyavlama sesleri, istasyon ve seyahat acentesi çalışanlarının dikkatini çekti.

Tabelaya bakınca yavru kedinin sıkıştığı düşünülerek olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ışıklı tabelanın kenarını açarak bir yavru kediyi aldı. Kedinin yeni doğduğunu fark eden yetkililer, kediyi hayvan barınma merkezine teslim etmeleri için zabıta ekiplerinin alması amacıyla bir kutuya koydukları sırada, tabaladan başka kedi sesleri de geldi. Bunun üzerine tabelayı kontrol eden zabıta ekipleri, tabela içesinde başka yavruların ve doğum yapan anne kedinin olduğunu gördü. Hemen yavru kedi kutudan çıkartılarak alındığı noktaya geri kondu.

Kerim YAVUZ

