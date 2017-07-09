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Miyavlama sesi dikkat çekti! Tabelaya bakınca...

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Miyavlama sesi dikkat çekti! Tabelaya bakınca...
İzmit Halkevi mevkiinde bulunan bir petrol istasyonundaki seyhat acentesinin tabelsında, sabah saatlerinde  gelen miyavlama sesleri, istasyon ve seyahat acentesi çalışanlarının dikkatini çekti.

Tabelaya bakınca yavru kedinin sıkıştığı düşünülerek olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri  ışıklı tabelanın kenarını açarak  bir yavru kediyi aldı. Kedinin yeni doğduğunu  fark eden yetkililer, kediyi   hayvan barınma merkezine teslim etmeleri için zabıta ekiplerinin alması amacıyla bir kutuya koydukları sırada, tabaladan başka kedi sesleri de geldi. Bunun üzerine tabelayı kontrol eden zabıta ekipleri,  tabela içesinde başka  yavruların ve doğum yapan  anne kedinin olduğunu gördü. Hemen yavru kedi kutudan çıkartılarak alındığı noktaya geri kondu.

Kerim YAVUZ
 

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