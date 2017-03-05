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MMO’dan ‘Hayır’ kahvaltısı

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MMO’dan ‘Hayır’ kahvaltısı
TMMOB’a bağlı Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesinin geleneksel aylık üye kahvaltısı bugün Ramada Plaza Otel Gölcük Salonunda geniş katılımla gerçekleşti.

Makine mühendisleri ve ailelerinin katıldığı buluşmada, referandum ön plana çıktı, ‘Hayır’ konusunda çalışma yapılacağı açıklandı.

ANONİM ŞİRKETE BAĞLANDI

Kahvaltıda bir konuşma yapan MMO Şube Başkanı Ünal Özmural, “Birinci konu Türkiye varlık fonu. Türksat, PTT, Telekom, Botaş, TPAO, Eti Maden, Çaykur, Borsa İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve tüm kamuya ait araziler bu fona devredilerek bir anonim şirkete bağlandı. Bu anonim şirket,yasama organının denetiminden muaf olması endişe vericidir” dedi.

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ÖÇZMURAL: “HAYIR DİYECEĞİZ”

1923’ten bu yana oluşturulan bu kamu yararı niteliğindeki şirketlerin denetimsizliğinin tüm halkı yakından ilgilendirdiğini söyleyen Özmural, şöyle devam etti:

“- Önümüzde yaşanacak anayasa değişikliği propagandaları sürecinde, bu fonların kullanılmasında kaygılarımız var. KHK ile çıkarılan bu yasa, kamu yararı eksenli hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Toplam bedeli 200 milyar dolar olan bu anonim şirketin meclis denetiminden uzak bir şekilde kullanılıyor olması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu nedenle önümüzde 16 Nisan’daki anayasa değişiklikle ilgili seçimde TMMOB olarak, laiklik karşıtı olduğu için, çoğunlukçu, katılımcı bir anlayışla hazırlanmadığı ve OHAL ortamında hazırlandığı için hayır diyoruz”

Kerim YAVUZ

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