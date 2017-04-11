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MMO’dan sandık daveti, hayır çağrısı

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MMO’dan sandık daveti, hayır çağrısı
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi’nin KYÖD Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği ‘Anayasa Değişikliği ve Referandum’ konulu panelde 16 Nisan referandumu için sandık başına gidilmesi çağrısı yapıldı, ‘Hayır’ davetinde bulunuldu.

Kalabalık katılımcının takip ettiği panele TMMOB eski Başkanı Mak. Müh. Mehmet Soğancı, Prof. Dr. Yasemin Özdek ve Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan MMO Kocaeli Şubesi Başkanı Ünal Özmural,“İş cinayetlerinde neredeyse her sene 1600 kişi kaybediyoruz. En çok gazeteci hapseden ülke konumundayız ve 150 gazeteci şuan da tutuklu. Bireysel özgürlüklerde ciddi sıkıntımız var ve biz bu şartlarda referanduma gidiyoruz. İleride bunun meşruiyeti de sorgulanacaktır ”dedi.

Prof. Dr. Yasemin Özdek ,“ Anayasa değişikliği teklifi boş kâğıda baskı ile gerçekleşti. Ohal koşullarında anayasa değişikliği söz konusu olmamalıdır. Bu demokratik olmadığı gibi, halk referandum da değildir. Gelecekte tarihe geçse de geçmese de çok sorgulanacaktır” dedi.

“TOPLUM VİCDANI SIZLIYOR”

Dr.Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuşmasında, “Evet çıkarsa Türkiye’de büyük bir ayıp yaşanacaktır. Hukuksal uygulamalar yaşanacaktır. Erdoğan kandırıldık diyorsa da, aslında o bu ülke de birçok kesimi kandırdı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye Dünya’da bir sistem yok. Bunu adına aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümdar Sistemi denmesi gerekiyor.” açıklamalarına yer verdi. Gergerlioğlu, toplumun vicdanının sızladığını dile getirdi, az bir farkla da olsa hayır çıkacağını düşündüğünü söyledi.

“TOPLUMSAL METİN DEĞİL”

TMMOB eski Başkanı Mehmet Soğancı da konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Evet diyenlerin cephesi net, hayır diyenlerin cephesi daha farklı. CHP, HDP, MHP’nin bir kanadı SP. Farklı düşünen insanlar. Bugüne 1980 darbesi sonrası gelindi. AKP’nin kendi projesi o kökenden gelen arkadaşlar olabilir. Bir ABD projesidir, bir emperyal projedir. Bu altın vuruş anayasası yapıyor. Bir emperyal proje, AKP bunun uygulayıcısı. Hayır, için uğraşıyoruz. Evet, çıkarsa ne olur, hayır çıkarsa ne olur. 520 bin üyemiz var. Üyelerimize mektup yolladık. Kızılay’da broşür dağıtıyoruz, 15 dakikada bir polis geliyor. Bu anayasa toplumsal bir metin olmayacaktır”

Ünal Özmural’ın yönettiği panele katılan konuşmacılar, sandık daveti yaptılar, ‘Hayır’ çağrısında bulundular.

Şennur Yıldız

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