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MOBESKO’da karnaval havası

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MOBESKO’da karnaval havası
Havaların açması, güneşin yüzünü göstermesiyle hafta sonu pek çok yer hareketlendi. Kartepe Köseköy’de bulunan MOBESKO Mobilyacılar Çarşısı’nda da hafta sonu hareketliydi.

Site yönetimi, hafta sonu çocukları da unutmadı. Mobesko’ya alışverişe gelen büyükler, mağazaları dolayıp alışveriş keyfi yaşarken, bu süre içinde çocukların da canının sıkılmaması için farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar palyaçolar ve maskotlar eşliğinde faytonlarda dolaştı. Çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ

Bu arada, havaların ısınması, soğuk kış günlerinin geride kalmasının sonrasında düğün hazırlıkları da başladı. Ramazan ayı gelmeden düğün yapmayı düşünen aileler, evlenecek çiftler mobilya seçimi, alışverişi için hafta sonu Mobesko’nun yolunu tuttu. Bu hareketlilik, çocuklara yönelik aktivitelerle Mobesko’da hafta sonu tam bir karnaval havası yaşandı.

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