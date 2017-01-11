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MOBESKO’dan Halep’e yardım eli

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MOBESKO’dan Halep’e yardım eli
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘Halep’e yardım’ kampanyasına MOBESKO da destek verdi.

Suriye’nin Halep kentinde yaşanan felaketler neticesinde, hayatlarına tutunmaya çalışan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyalarına MOBESKO da katıldı. MOBESKO Mobilyacılar Çarşısı, Halep’e yastık, yorgan ve battaniye yardımı yaptı.

1000 adet yatak, 1000 adet yastık ve 1000 adet battaniye yüklü TIR, MOBESKO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sebahattin Akpolat tarafından Reyhanlı’ya götürülerek, İHH merkezine teslim edildi. Akpolat, “Halep’teki kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve onlara her türlü destek olmak için varız” dedi.
 

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