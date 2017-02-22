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Mobil ve elektronik imza sayısı 2,5 milyona yaklaştı

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Mobil ve elektronik imza sayısı 2,5 milyona yaklaştı
Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 2,5 milyona yaklaştı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2013 sonu itibarıyla üretilen mobil elektronik sertifika sayısı, 297 bin 996 iken, 2014 sonunda bu rakam yüzde 20 artışla 357 bin 59'a ulaştı. Söz konusu rakam 2015 sonunda da yüzde 11 artışla 396 bin 247'ye yükseldi.

Geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla ise 2 milyon 42 bin 51 elektronik imza ve 424 bin 657 mobil imza olmak üzere, toplam 2 milyon 466 bin 708 elektronik sertifika oluşturuldu.

Aktif mobil imza sayısı 29 bin 915 oldu

Mobil elektronik imza altyapısını destekleyen SIM kartların algoritmalarla uyumlu olmaması nedeniyle aktif mobil elektronik sertifika sayısı 2013 sonunda 23 bin 161 iken, 2014 sonunda 21 bin 473’e düştü. Sorunların çözülmesinin ardından 2015 sonu itibarıyla aktif mobil imza sayısı yüzde 39'luk artışla 29 bin 915 oldu.

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta konusunda uluslararası standartlara uygun hizmet verilmesi, elektronik imzanın yaygınlaştırılması, etkin kullanılması ve güvenliğin artırılması BTK'nın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

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