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Modern cenaze araçları hizmete girdi

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Modern cenaze araçları hizmete girdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından defin işlemlerinde kullanılmak üzere kiralanan araçlar hizmete alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere kiralanan 10 adet cenaze aracının tanıtımı Fuar içinde bulunan 75. Yıl köprüsünün bulunduğu alanda yapıldı. 2017 Model olan araçlar Türkiye’ye bu klasmanda gelen ilk araçlar olarak dikkat çekiyor.

TANITIM PROGRAMI YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan araçların tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Altay ve Dr. Ali Yeşildal, İl Müftüsü Yusuf Doğan, daire başkanları, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin daha anne karnındayken vatandaşlarımıza hizmet etmeye başladığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ‘’ Kocaeli’de hizmet anne karnında gebe kardeşlerimize dağıttığımız sütler ile başlıyor.” dedi.

 

HİÇBİR ÜCRET ALINMIYOR

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarının altını çizerek ”Kocaeli’de vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinden her hangi bir ücret alınmadan yardım ediliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu son teknoloji araçları hizmete alarak vatandaşlarımızın bu günlerinde de yanlarında oluyoruz” ifadelerini kullandı.

DUA İLE BAŞLADI DUA İLE SONA ERDİ

Cenaze hizmetlerinde kullanılacak araçların hizmete alınmasında gerçekleştirilen tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Lisanların en güzelinin okunmasının ardından araçlar, İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından edilen dua ile hizmete alındı.

MODERN ARAÇLAR

Cenaze araçları modern Euro 6 teknolojisine sahip. 2017 Model olan araçlar Türkiye’ye bu klasmanda gelen ilk araçlar olarak dikkat çekiyor. Soğutucu sisteme ve 4 cenaze kapasitesine sahip olan 10 adet araç iki yıl süre ile şoförleriyle beraber kiralandı.

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