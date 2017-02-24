Modern fizik tedavi hizmeti İzmit Alikahya yerleşkesinde

Kocaeli Kamu Hastaneleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmit Alikahya Yerleşkesinde Fizik Tedavi Hizmeti Başladı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda kullanılacak son model tüm cihaz donanımları ile yeni hizmete açılan ünitede, ayaktan ve yatarak fizik tedavi rehabilitasyon tedavisi imkanı sunuluyor.

Halk tarafından memnuniyetle karşılanan 24 yataklı ünitede; omurilik ve beyin felci olan hastalar, spastik, spina bfida, hidrosefali, serebral palsi gibi ağır hastalıklara da hizmet verecek kalitede cihazlar ve donanımlarla hizmet veriyor.

Ergüney; İlimiz İstanbul ve Kocaeli arasında en gelişmiş Fizik Tedavi Merkezi Olacak

İzmit Alikahya yerleşkesi fizik tedavi hizmeti konusunda açıklamalarda bulunan Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney; “Önümüzdeki günlerde Kocaeli halkına fizik tedavi alanında yeni bir hizmet anlayışıyla farklı hizmetler vermekteyiz. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde her geçen gün sağlık hizmetiyle alakalı yeni açılımlar yapılıyor. Bu açılımlardan bir tanesi de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin İzmit Alikahya yerleşkesindeki yapmış olduğu sağlık hizmetlerine farklı bir nitelik kazandırması oldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fizik tedavi rehabilitasyon hizmetini merkez yerleşkesinde veriliyordu. Artık İzmit ve çevre ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız İzmit Alikahya yerleşkesine gelerek ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti alabilecek.

Önümüzdeki 6 ay içerisinde İstanbul ve Ankara arasındaki en gelişmiş fizik tedavi merkezine dönüştürme çabamız olacak. Kocaeli halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Hizmet Çeşitliliğini Arttırmak Bizim Temel Hedeflerimizdendir

Fizik tedavi hizmetleri hakkında bilgi veren SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Mustafa Güneş “Derince Merkez yerleşkemizden sonra Alikahya’da da fizik tedavi hizmetini halkımıza sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kocaeli ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Alikahya Yerleşkesindeki hizmet çeşitliliğini arttırmak bizim temel hedeflerimizdendir. Kocaeli halkının memnun olacağı bir hizmeti burada sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Fizik Tedavi Merkezinde Verilen Hizmetler Nelerdir?

İzmit Alikahya yerleşkesinde açılan Fizik Tedavi Merkezi ile vatandaşlarımız özellikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Tens tedavisi; elektrotlar yardımıyla ağrılı bölgeye ya da belirli bir alana verilen özel bir elektrik akımıyla pek çok ağrı çeşidinin tedavisinde kullanılmaktadır. Uzun süren ağrılar ile cerrahi sonrasında gelişen ağrılarda kullanıldığı gibi kaslardan ya da eklemlerden kaynaklanan ağrıların tedavisinde de yararlı bir seçenek olabilmektedir.

Ünitede; Yüzel ve derin dokuları ısıtmak, elastikiyetin ve dolaşımın arttırılması amacıyla Hotpack tedavisi, elektrotlar yardımıyla vakum tedavisi, ağrıyı azaltmak, yüzeysel ısı artışı ve kas gevşemesini sağlamak amacıyla Infrararuj (Kızılötesi) tedavisi, yumuşak doku cerrahisi veya travması sonrasındaki rehabilitasyonun ilk safhasında uygulanan CPM tedavisi, kaza veya deformiteden sonra geride kalan kapasiteleri geliştirerek hastanın bağımsız bir yaşam için maksimum seviyeye ulaşmasına yardım sağlamak amacıyla iş uğraşı terapisi yapılmaktadır.

Ağrıyı artıran belirli spazm alanlarına lazer tedavisi, vücut dokularına yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek derin dokularda isi artışı sağlaması amacıyla ultrasound tedavisi, traksiyon tedavisi, küçük vücut bölümlerinde kullanılan parafin uygulaması, buz parçalarının içine konulduğu torbalarla coldpack tedavisi, omuz çarkı tedavisi, kısa dalga diyatermi, parmak egzersizleri için parmak merdiveni, ellerde tutuş kapasitesinin zayıfladığı hallerde kuvvetlendirme amacıyla el hamurlarıyla tedavi yapılmaktadır.

Ayrıca jimnazyum mekanik olarak koşu bandı, bisiklet, omuz çarkı cihazlarıyla vatandaşlarımıza modern cihazlarla hizmet vermektedir.

Fizik tedavi merkezimizde uzman doktor, fizyoterapist, fizik tedavi teknikeri, klinik destek personeli, veri hazırlama personeli ve temizlik personeli görev yapmaktadır.

Poliklinik Başvurusu ve Çalışma Saatleri

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde olması sebebiyle 90 seansa kadar tedavi görülebilen İzmit Alikahya Yerleşkesi Fizik Tedavi Ünitesinde 9 erkek, 9 bayan kabini, 2 jimnazyum odası bulunmaktadır. Seanslar Pazar günü hariç haftanın 6 günü yapılmaktadır. Müracaatlar SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmit Alikahya Yerleşkesine direk başvurarak yapılmaktadır. Detaylı bilgi için 0262 319 50 74 dahili 1922 numaralı telefondan bilgi alınmaktadır.

