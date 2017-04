Modern Kapalı Pazarın temeli atıldı

Gebze Belediyesi tarafından Adem Yavuz Mahallesi’ne kazandırılacak olan Modern Kapalı Pazarın temeli, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve Cemil Yaman’ın yanı sıra mahalle sakinlerinin ve protokolün katılımıyla atıldı.

Gebze Belediyesi tarafından Adem Yavuz Mahallesi’ne kazandırılacak olan modern kapalı pazarın temeli, düzenlenen geniş katılımlı bir törenle atıldı. Törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve Cemil Yaman, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, başkan danışmanı Şakir Bitmez, Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaeddin Erattır ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Temel atma töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Göreve geldiğimiz günden itibaren her mahallemizde olduğu gibi Adem Yavuz Mahallemizde de hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugün burada temelini attığımız modern kapalı pazar sadece bu mahalleye değil çevre mahallerimize de hizmet edecek. Çalışmalarımız Gebze’yi artık sokak pazarlarından kurtarmaya yönelik. Hem vatandaşımızı hem de pazarcı esnafımızı bu çileden kurtararak modern kapalı pazarlarda alış verişlerini yapmalarını sağlamak. Temellerini attığımız bu pazarımızı da en kısa sürede bitirip vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Temelini attığımız bu kapalı modern pazarımızda dükkanlarımız olacak. En önemlisi de düğün salonu olacak, otoparkı olacak. Kısacası bu burayı tasarlarken bir mahallenin neye ihtiyacı var ise karşılayacak şekilde düzenledik. Şimdiden Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Köşker’in ardından vatandaşlara hitap eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “Allah’a hamd olsun ki Türkiye dünün Türkiye’si değil. Artık çok güçlü bir Türkiye var. Bugün belediyelerimizin yaptığını geçmişte hükümetler yapamıyordu. Bugün bütün şehirlerimiz şantiye alanına döndü. Bu Ak Parti’nin belediyecilik anlayışının bir ürünüdür. 16 Nisan’da önümüze bir sandık gelecek ve bizden tercih yapmamız istenecek. Bu millet 15 Temmuz’u gördü artık hiç bir şey eskisi gibi olmamalı. Bu milletin tercihidir ve başımızın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yaman’ın ardından kürsüye gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, “Kocaeli bizlere her zaman desteğini vermiş bir ilimiz. Sizlere hizmet etmek bizlerin en temel görevi. Bu hizmetleri yine sizden topladığımız vergiler ile gerçekleştiriyoruz, başka da bir gelirimiz yok. Eskiden de sizden vergi toplanıyordu ama bu vergiler vatandaşa hizmet olarak dönmüyor faizlere gidiyordu. Artık bu paralara devletimizin kasasında kalıyor ve vatandaşımız hem yerelde hem genelde hizmet alıyor. Yapılan hizmetleri sayamaya kalksam saymakla bitmez, yapılan hizmetleri en iyi sizler biliyorsunuz” diye konuştu

Toplam 8 bin 386 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Adem Yavuz Modern Kapalı Pazar’ı mahallenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. 5 bin 172 metrekare kapalı pazar yeri olacak yeni Modern Kapalı Pazar’da 11 adet dükkan bulunacak. Böylelikle sadece pazarın olduğu günler değil her gün canlılığını koruyacak bir pazara sahip olunacak. Mahallenin düğün salonu ihtiyacını da karşılayacak olan Modern Kapalı Pazar 86 araçlık otoparka sahip olacak. Adem yavuz ve çevre mahallere hizmet edecek Modern Kapalı Pazar’ın 2018 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor.