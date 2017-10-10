Modern pazar yerine ilk adım

Doğu Kışla’nın karşısında bulunan 35 dönüm alanda kurulacak pazar alanı ile Perşembe günleri Milli İrade Meydanı’nda kurulan semt pazarı yeni ve modern pazar alanına taşınacak. Şantiye kurulumu tamamlanan pazar alanın çevresi güvenlik amacıyla kapatıldı.

18 BİN METREKARE KULLANIM ALANI

Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Pazar alanında 3 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgâhı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, wc, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşacak.

DİĞER GÜNLER OTOPARK

Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park edebilecek. Pazar alanı pazarın olmadığı haftanın 6 günü otopark olarak kullanılabilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alacak. Proje uygulanırken alandaki mevcut ağaçlar korunacak.

KOLAY ALIŞVERİŞ

Pazar alanı projesi ile şehir içinde kalan semt pazarı artık yeni yerinde kurularak hizmet verecek. Proje sayesinde Perşembe günleri Milli İrade Meydanı çevresinde oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçilmiş olunacak. Üzeri kapalı olacak olan yeni pazar alanı otoparkıyla da vatandaşlara rahat alışveriş sağlayacak.

