Mondi eğitim ve sağlık amacıyla bağış yaptı

Karabaş Mahallesi Belde Sokak No:4 adresindeki dernek binasında ziyaret eden Mondi Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj San. A.Ş İzmit fabrikası yöneticileri hizmet amaçlı eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı yöneticilerine kendilerine böylesi hayırlı bir işte vesile oldukları için dernek binasında ziyaret ederek teşekkür ettiler. Dernek hesabına aktarılan bir miktar para Kocaeli’deki eğitim ve sağlık alanındaki projelerde kullanılacak.

İLK KEZ ZİYARET EDİP, BAĞIŞTA BULUNDULAR

Mondi Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj San. A.Ş’ye Bağlı İzmit Fabrikası adına Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kocaeli şubesini dernek binasında Fabrika Müdürü Ömer Eğilmez, İnsan Kaynakları Yöneticisi Gamze Yücetaş, Bakım Mühendisi Emre Kanbolat, İş Güvenliği Müdürü Kübra Nalçacı ziyarette bulundu. Dernek yönetiminden ise Başkan Bilge Yener, başkan yardımcısı Tarhan Bulucu, Yönetim kurulu üyeleri Aysen Gürsay, Füsun Dur, Ayşe Kuşkan, Meral Atay, Necla Hergül ev sahipliği yaparak katkılarından dolayı plaket takdimi yaptı. Uzuntarla’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Mondi Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj San. A.Ş İzmit Fabrikası İş birimi içinde en güçlüleri arasında yer alıyor. Dernek yönetimi önümüzdeki aylarda sağlık alanında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortaklaşa bir projede hayata geçirecek. Ayrıca daha önceden belirlenen 2017-2018 Eğitim öğretim yılında eğitim bursu almayı hak kazanan öğrencilere de bu yıl içinde önemli bir katkı sağlayacak.

Şennur YILDIZ

