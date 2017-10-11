Motor hırsızları serbest

23 Ocak 2017 tarihinde İzmit İlçesi Erenler Mahallesinde ikamet eden Ş.A isimli şahsın motosikleti evinin önünde park halindeyken çalındı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili olarak operasyon başlattı. Polis ekipleri Dilovası'nda gördükleri bir motosikletten şüphelenerek yapılan incelemeler sonucunda motosikletin şase numarasının silinerek change yapıldığını tespit etti.

SERBEST KALDILAR

Ardından motosikleti çaldıkları iddia edilen A.B (25) ve H.Y (24) isimli şüpheliler Dilovası ve Kartepe İlçelerinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kerim YAVUZ