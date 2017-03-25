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Motor sürücülerinin en büyük korkusu...

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Motor sürücülerinin en büyük korkusu...
Onlarca motosiklet sürücüsü bir araya geldi güvenli alanda akrobasi hareketleri yaptı.

Kocaeli'nde motosiklet tutkunları, motosiklet kültürünün kötü imajını ortadan kaldırmak için bir araya gelerek güvenli alanda akrobasi hareketleri yaptı. Kocaeli Motosiklet Topluluğu Başkanı Yılmaz Tayden, kendilerini en çok katil bariyerlerin korkuttuğunu söyledi. 

Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) Derneği üyelerinin güvenli alan üzerinde yaptıkları akrobatik hareketler alkış topladı. Motosiklet kültürünü halka anlatmak için bir araya geldiklerini belirten KOMOTO Dernek Başkanı Yılmaz Tayden, “Motosiklet kültürünün halk arasındaki kötü imajını ortadan kaldırmak, güvenli eğitim ve sürüş yapmak adına devamlı toplandığımız organizasyonlardan birini gerçekleştiriyoruz. Misyonumuz motosiklet kullanan arkadaşlara sürekli olarak ekipmanın, güvenliğin ve güvenli sürüşün mantığını anlatmak, motosiklet kazalarını en aza indirmek. O yüzden bu tür güvenli alanlara gelerek, kendimizi geliştirip eğitimlerini burada gerçekleştiriyoruz” dedi.
Motosiklet sürücülerine tavsiyelerde bulunan Başkan Tayden, “Motosikletçilerin dikkat etmesi gereken nokta eğitimli bir sürücü olmaktır. ‘Ben motor kullanıyorum’ diyerek üzerine binip gezmek, ileri de oluşabilecek sorunlara 1-0 mağlup başlamasına sebep oluyor. Zaten tehlikeli bir araca biniyorsun, öncelikle bunun eğitimini alır ve güvenlik önlemlerini eksiksiz yerine getirirsen oluşabilecek kazaları en aza indirmiş olursun” diye konuştu.

“Trafikte en büyük sıkıntımız ‘Katil Bariyerler’
Motosiklet sürücülerinin trafikte en büyük sıkıntısının çelik bariyerler olduğu dile getiren Başkan Tayden, “Otoyollarda bizim en büyük sıkıntımız çelik bariyerleri ‘katil bariyerler’ olarak adlandırıyoruz. Ufak bir düşme de bile o dubaların dikine geldiğimiz zaman, bizi ikiye bölme sıkıntısı oluyor. Çok arkadaşımızı bu şekilde kaybettik. Biz bunun için çok mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu bariyerlerinden Avrupa’da örnekleri olan esnek bariyerlere geçiş olursa çoğu can kaybına büyük ölçüde engel olmuş olacaktır” açıklamasını yaptı.

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“Unutmayın siz bir kaportanın içindesiniz ama bizde kaporta bizim bedenimiz”
Motosikletçilerin trafikte karşı karşıya kaldığı problemlerden bahseden Başkan Tayden, “Motosikletçilerin en büyük sıkıntısı, araçlar bizi trafikte görmüyor. Bizim bütün derdimiz bu. Aynalarına dikkat etmeden, motosikleti araç olarak görmeden, hareket eden sürücülerimiz, bizim için en büyük tehlikeler. Lüften motosikletleri fark edin, aynanızı kontrol edin, unutmayın, siz aracın içinde bir cansanız, biz de motosikletlerin üzerinde bir canız. Bizimde ailelerimiz, çocuklarımız var. Sürücülerle tek ayrıcalığımız onlar dört tekerlekli araçlara biniyorlar, biz ise iki tekerlekli bir araca biniyoruz. Araçlar zaten bize dokundukları an da düşme ihtimalimiz var. Bize lütfen dikkat edin” diye konuştu.

“Motosiklet demek ekipman demektir”
Trafikte sürücülerin motosikletçilere saygılı olmalarını gerektiği belirten KOMOTO Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ersoy, “Motosiklet bizim için bir tutku. Biz tutkumuzu yaşıyoruz. Tabi ki sorunlarımız var. İlk olarak araç sürücülerin bizi görmelerini istiyoruz. Motosikletlere saygılı olmalarını istiyoruz. Karayollarında sürücülerin motosikletçilere karşı tavırlarını değiştirmelerini istiyoruz. Bizim en önemli önceliğimiz güvenli sürüşdür. Kimsenin burnu kanamasını istemiyoruz. Kimsenin başına bir şeyin gelmesini istemiyoruz. Kendimize güvenli alanlar buluyoruz. Kimse doğuştan bu işi öğrenmiyor. Bizim de önceliğimiz ekipmanlarımız. Ekipmansız bu iş kesinlikle olmaz. Motosiklet demek ekipman demektir. Krosçularımız boş arazilere çıkabilirler. Asfaltta motosiklet kullanmak isteyen sürücülerimiz boş alanlara gidebilirler” diye konuştu.

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“Motor kullanmak ayrı bir aşktır, ayrı bir tutkudur”
Motosiklet kullanmanın bir tutku olduğunu dile getiren KOMOTO Derneği üyesi Ayhan Acar, “Motosiklet benim çocukluk aşkımdı. Motor kullanmak ayrı bir aşktır, ayrı bir tutkudur. Tabiki de bu tutku ve aşkı yeri ve şekline uygun ekipmanlarla kullandığınız zaman aşkı ve sevgiyi orada hissediyorsunuz. Bizim için trafikte önemli olan ise ekipmanlarımızla birlikte trafiğe çıkarak motosiklet kullanmaktır.

Son dönemlerde yaşanan motosiklet kazalarına dikkat çeken Motor sevdalıların tek derdi olumsuz bu örneklerin gerçekten bu toplumda çok ön plana çıkmasıdır. Gelişen şu yüzyılda ülkemizin içinde bulunduğu yol şartları değerlendirildiğinde motosikletin bireysel ulaşım aracı olması gerekiyor. Çünkü yol ve şehirlerimizin alt yapıları şu anda otomobil trafiğine el verişli değil. Bunun yaygınlaşması içinde daha bilinçli motosiklet kullanıcısı arkadaşların trafikte yer alması gerekiyor. Onun için önce eğitim daha sonra ekipman ve uygun motosiklet tarzıyla trafikte güvenli bir şekilde motor kullanan arkadaşları görmek istiyoruz.

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