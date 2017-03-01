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Motorin, otogaz ve gazyağına sürpriz indirim!

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Motorin, otogaz ve gazyağına sürpriz indirim!
Motorin ve gazyağına 7 kuruş otogaza da 8 kuruş indirim yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre, geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ve gazyağına 7 kuruş, otogazda da 8 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirimlerin ardından motorinin litre fiyatı ortalama olarak Kocaeli'de 4,63 liradan 4,56 liraya düşecek.

Otogazın litresi de ortalama Kocaeli'de 3,19 liradan 3,11 liraya düşecek. Gazyağı ise 4 liradan 3,93 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

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